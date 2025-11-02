Haberler

Kamyonet Çarpmasıyla Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanı Nazmiye Demirel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık çalışanı Nazmiye Demirel, Pazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali, belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı. Demirel, 27 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza yapmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Rize'de kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık çalışanı, toprağa verildi.

Nazmiye Demirel için Pazar ilçesindeki Sahil Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zafer Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Portakallık Mahallesi'nde 27 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A.T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazmiye Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
