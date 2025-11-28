Haberler

Rize'de Trafik Kazası: 26 Yaşındaki Emre Taşçı Hayatını Kaybetti

Rize'de Trafik Kazası: 26 Yaşındaki Emre Taşçı Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Rize'nin Pazar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Emre Taşçı hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı, soruşturma başladı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emre Taşçı (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden U.B.K. (23) yönetimindeki 61 FR 207 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Taşçı'ya çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşçı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
