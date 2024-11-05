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Rize'de Togg'un Yeni 'Ayder' Rengi Tanıtıldı

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Rize'de alışveriş merkezi önünde sergilenen Togg T10X modelinin 'Ayder' rengi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Aracın rengi hakkında düşüncelerini paylaşan ziyaretçiler, araç sipariş ettiklerini ifade etti.

Rize'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi beğeniye sunuldu.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde sergilenen Togg T10X modelini inceleyenler yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Eser Yıldız, AA muhabirine, aracı daha önce kullandığını belirterek, "Ayder yeşili rengini merak ediyordum. Gayet güzel. Ben de sipariş verdim. Aracımızı bekliyoruz." dedi.?

"???Ayder" renginin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "İnternette bazı fotoğraflarda koyu, bazılarında açık görünüyordu ama yanına gelince çok daha güzel bir renk olduğunu gördük. Düşünenlere tavsiye ederim. Düşünenler fazla düşünmesin, alsın." diye konuştu.

Özkan Galatalı ise aracı beğendiğini dile getirerek, "Bu araçta bir de memleket yeşili var. Hoşuma gitti. Alan güle güle kullansın. Biz de zamanı geldiğinde alırız inşallah." ifadelerini kullandı.

Togg, 10 Kasım Pazar gününe kadar sergilenecek.

Rize'de Togg'un Yeni 'Ayder' Rengi Tanıtıldı
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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