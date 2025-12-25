Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kazası; 1 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, sinyalizasyon ışıklarında duran başka bir TIR'a çarparak kaza yaptı. Şoför Z.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Kirazlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine giden Azerbaycan uyruklu Z.E. idaresindeki yapı malzemesi yüklü 99 FT 421 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sinyalizasyon ışıklarında duran 77 JR 595 plakalı TIR'a çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kazada kabin kısmında sıkışan şoför Z.E., yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.E.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.