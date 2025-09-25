Haberler

Rize'de Teleferik Kazası: Elektrik Akımına Kapılan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferikten kopan çelik telin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu Hasan Bilgin (60) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Beyazsu köyünde meydana geldi. Hasan Bilgin, bahçesinde hasat ettiği yaş çayları yamaç arazi üzerine kurulu ilkel teleferikle taşımak istedi. Hareketlenen teleferik, çay yükü bulunduğu sırada telden düştü. Bu sırada teleferikten kopan çelik telin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu teleferiği uzaktan yöneten Hasan Bilgin, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hasan Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Bilgin'in cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
