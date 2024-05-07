Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Rize'de gerçekleştirilen operasyonda silah imal ve ticareti yapan kişilere yönelik 2 zanlı yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 117 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan istihbarat çalışması neticesinde Çayeli Kemerköy mevkisinde takip edilen otomobil durdurularak yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 117 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, M.E.K. (23) ve R.S. (33) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.