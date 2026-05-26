Haberler

Rize'de Şiddetli Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

Rize'de Şiddetli Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı. Bir inşaat sahası ve özel bir çay fabrikasını su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahası ile özel bir çay fabrikasını su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İlçede gece saatlerinde başlayıp, sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Mazgalların taşması sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Özel bir çay fabrikası ile ilçe merkezindeki bir inşaat sahasını su bastı. Yağmurun ardından Pazar Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle bölge sulardan arındırılarak temizlendi.

'ŞİDDETLİ YAĞMUR TÜM MENFEZLERİ TIKADI'

Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Büyük bir felaket yaşadık. Gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur tüm menfezleri, her tarafı tıkadı. Sabahtan beri tüm ekibimizle çalışıyoruz. Çarşıbaşı mevkiinde daha sıkıntılı bir süreç var ama halletmeye çalıştık. Soğuksu Mahallesi, Bucak Mahallesi ve yol güzergahları perişan vaziyette menfezler kaldırmadı. Şu anda herhangi bir anormal sıkıntı yok. Bir fabrikayı su bastı. Bir ekibimizde orada çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten