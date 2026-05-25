Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobil alev aldı

RİZE'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeyken aniden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araçtan son anda çıkan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 53 AED 921 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durup araçtan indi. Bu sırada büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Alev topuna dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı