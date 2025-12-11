Rize'de, 7 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Şehir merkezindeki Şeyh Camisi'nde düzenlenen mevlide, Vali Yardımcısı Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlidin ardından, Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.

Katılımcılara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Rize Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında 11 Aralık 2018'de, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanan Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.