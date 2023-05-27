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Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Rize'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyü mevkiinde Abdullah Basa'nın (60) kullandığı 34 GD 5644 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek çay bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Rize'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyü mevkiinde Abdullah Basa'nın (60) kullandığı 34 GD 5644 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek çay bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel

Devlet Hastanesi Tragger Rize Güncel Haberler

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