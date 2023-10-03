Rize'de Sağanak Yağış Sonucu 23 Köyde Su Baskınları ve Heyelanlar Meydana Geldi

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle 23 köyde su baskınları yaşandı, dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, birçok köye giden yollar heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinde 2 araç, şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanla sürüklendi.

Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde iki gündür etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri ilçelerdeki 23 köye giden yolu ulaşıma kapattı. İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Su altında kalan birçok araçta da hasar oluştu.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Ardeşen ilçesine bağlı; Bayırcık, Doğanay, Güneyköy, Çamlıhemşin ilçesine bağlı; Derecik ve Güllüköy, Çayeli ilçesine bağlı; Derecik, Haremtepe, Karaağaç, Köprübaşı, Yeşilırmak, Aşıklar köylerine giden bağlantı yolları heyelan ve taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesine bağlı; Çamlıca, Bulutlu, Yüksekköy köylerine giden ana yollar ile Başköy köyüne giden bağlantı yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Hemşin ilçesine bağlı Levent köyü anayolu ve Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler, Şehitlik, Papatya, Yücehisar, Suçatı, Derinsu ile Şentepe köylerine giden yollar heyelan sonucu kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde bulunan dere taşarken, Ardeşen ilçesinde 2 araç şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel sularına kapıldı.

Yağışların devam ettiği bölgede yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.