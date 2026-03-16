Rize'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.S. idaresindeki 53 AAZ 287 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Rize'ye seyir halindeyken kontrolden çıkarak yürüyüş yoluna devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım