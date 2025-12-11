Rize'de bir kişi otel odasında ölü bulundu
Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Otel görevlileri, konaklayan S.T.'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. Yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Rize'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki bir otelde konaklayan S.T.'den haber alamayan otel görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, S.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel