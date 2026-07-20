Rize'de ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak bulundu.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 3 kişi ekiplerce sağ olarak bulundu.
Ihlamur Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan A.A, Ö.K. ve İ.K. dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde 3 kişiye ulaşıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal