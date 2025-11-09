Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Rize'nin Muradiye beldesinde bir evde düzenlenen mevlit yemeği sonrası 84 davetli, tavuk yemeğinden kaynaklandığı düşünülen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Rize'de mevlit yemeğine katılan 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Zehirlenmenin tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirildi.
- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yemekte kullanılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.
Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 84'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'deMuradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi. Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.
84 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı. Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.