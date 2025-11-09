Haberler

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Muradiye beldesinde bir evde düzenlenen mevlit yemeği sonrası 84 davetli, tavuk yemeğinden kaynaklandığı düşünülen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • Rize'de mevlit yemeğine katılan 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Zehirlenmenin tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirildi.
  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yemekte kullanılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 84'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'deMuradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi. Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

84 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı. Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray ilk kez kaybetti
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.