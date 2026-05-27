Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
Rize'de kesim öncesi ipini koparıp kaçan boğa, belediye ekiplerinin iğneyle sakinleştirmesinin ardından sahipleri tarafından kesildi.
Müftü Mahallesi'nde bir boğa, kesim öncesi ipini koparıp kaçtı. Çay bahçesinde giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştirilemeyen sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan belediye personelinin iğne attığı boğa, güçlükle bağlandı. İple bağlanan boğa götürüldüğü bina altında kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı