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Bir garip kaza! Otomobilin orada nasıl kaldığını kimse anlamadı

Güncel Haberler

Rize'de, takla atan otomobilin viyadükte asılı kaldı. Anne ve kızının yaralandığı kazada otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi.

Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı.

EKİPLER OTOMOBİLDEN ÇIKARDI

Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç, polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖN TARAFINA KORKULUK SAPLANDI

Öte yandan polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yapılan incelemede, otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanmaya başlandı.

Kaza yerinden kareler;

Kaza yapan otomobil viyadükte asılı kaldı

Kaza yapan otomobil viyadükte asılı kaldı

Kaza yapan otomobil viyadükte asılı kaldı

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Rize 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Feyza Salman:

Hızlı gitmeyen araba kontrolden böyle çıkmaz . Ya araba kullanmayı bilmiyor.

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