Rize'de Kaybolan Kadın Gölet İçerisinde Yaralı Bulundu

Rize'de Kaybolan Kadın Gölet İçerisinde Yaralı Bulundu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Cansu G., göletin içerisinde yaralı olarak bulundu. Akrabalarının yanından ayrıldıktan sonra kaybolan genç kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki kadın, göletin içerisinde yaralı bulundu.

İlçeye bağlı Beyazkaya köyündeki akrabalarının yanına gelen Cansu G. öğle saatlerinde evden ayrıldı.

Cansu G'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Araf Arama Kurtarma ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kadın, evden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir göletin içerisinde yaralı bulundu.

Yaralı kadın, bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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