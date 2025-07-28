Rize'de Kaybolan 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu

Rize'de Kaybolan 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu. Ailesiyle birlikte Ayder Yaylası'nda gezen M.A.A, cam terasta kaybolmuştu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince bulundu.

Ailesiyle ilçeye bağlı Ayder Yaylası'na giden M.A.A, cam terasta gezdiği sırada kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yayla genelinde ve işletmelerde aramalarını sürdüren ekipler, çocuğu bir restoranda buldu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum

'Kadıköy Boğası' kendisine getirilen hediyeyi reddetti: Kullanmıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.