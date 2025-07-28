Rize'de Kaybolan 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu. Ailesiyle birlikte Ayder Yaylası'nda gezen M.A.A, cam terasta kaybolmuştu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince bulundu.
Ailesiyle ilçeye bağlı Ayder Yaylası'na giden M.A.A, cam terasta gezdiği sırada kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yayla genelinde ve işletmelerde aramalarını sürdüren ekipler, çocuğu bir restoranda buldu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel