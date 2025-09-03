Haberler

Rize'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
RİZE'nin Hemşin ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Suat Şentürk (64) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Pazar-Hemşin kara yolunda meydana geldi. Suat Şentürk'ün kontrolünü yitirdiği 53 AAN 147 plakalı kamyonet devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Suat Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp'a kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

