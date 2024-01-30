Rize'de Kamyon Devrildi, Hafriyat Tünele Döküldü
Rize'de bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu hafriyat tünel içerisine döküldü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, başka bir kamyon zarar gördü. Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.
RİZE'de kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki hafriyat, tünel içerisine döküldü.
?Kaza, sabah saatlerinde İkizdere ilçesindeki Hurmalık Tüneli'nde meydana geldi. İl merkezine doğru giden S.Ç. idaresindeki 06 DZC 037 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki hafriyat tünel içerisine dökülürken, sürücü yoldan geçenlerce araçtan çıkartıldı. Yoldan geçen başka bir kamyon dökülen hafriyat nedeniyle zarar görürken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, sürücü ayakta tedavi edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.