Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Meryem Turgut, bir milletin hürriyet iradesinin kelimelere döküldüğü büyük günü hatırlamak için toplandıklarını söyledi.

12 Mart tarihinin bir milletin karanlığa karşı umutla ayağa kalktığı günün adı olduğunu dile getiren Turgut, "Milletimizin varlık mücadelesi verdiği günlerde Anadolu'nun dört bir yanında yoksulluk, yokluk ve işgalin ağır gölgesi vardı. Fakat bütün bu zorlukların ortasında sarsılmayan bir inanç vardı. Bağımsız yaşama inancı. İşte o inanç milletimizin ortak vicdanında yankı bulmuş ve İstiklal Marşı olarak tarihe kazanmıştır." dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisinin sahnelendiği programda, resim, şiir, kompozisyon, beste ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.