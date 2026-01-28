Rize'de istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Bayırcık köyünde meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü ve bir evde hasar oluştu. Bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi, güvenlik önlemleri alındı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Bayırcık köyünde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Çökme sonucunda evde hasar oluşurken, vatandaşların zarar görmemesi için çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Heyelan bölgesinde hasar tespit çalışmalarının AFAD ekiplerince yarın yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel