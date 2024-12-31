Rize'de Heyelan Nedeniyle Mahalle Yolu Kapandı
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan heyelan nedeniyle Eriklimanı Mahallesi'ndeki bir yol trafiğe kapatıldı. İstinat duvarının çökmesi ve toprak kayması ciddi önlemler alınmasını gerektirdi.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda heyelan oluştu.
Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme nedeniyle aşağı kaydı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel