Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu

Rize'de Heyelan Nedeniyle Mahalle Yolu Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan heyelan nedeniyle Eriklimanı Mahallesi'ndeki bir yol trafiğe kapatıldı. İstinat duvarının çökmesi ve toprak kayması ciddi önlemler alınmasını gerektirdi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda heyelan oluştu.

Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme nedeniyle aşağı kaydı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
img

Kuyumcularda yeni zorunluluk yarın başlıyor
img

İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
img

Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 yılında hafızalara bu ölümler kazındı
İşte 2024 yılına damga vuran ölümler
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

Kilis okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kilis okul yok mu (Son Dakika Kilis Valiliği)? Malatya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Malatya okul yok mu (Son Dakika Malatya Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kocaeli okul yok mu (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Manisa okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Manisa okul yok mu (Son Dakika Manisa Valiliği)? Konya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Konya okul yok mu (Son Dakika Konya Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kütahya okul yok mu (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Mardin okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Mardin okul yok mu (Son Dakika Mardin Valiliği)? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 31 Aralık-1 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İzmir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba İzmir okul yok mu (Son Dakika İzmir Valiliği)? Kırşehir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırşehir okul yok mu (Son Dakika Kırşehir Valiliği)? Kastamonu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kastamonu okul yok mu (Son Dakika Kastamonu Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.