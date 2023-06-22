Rize'de Hemşin Deresi taştı

Rize'de dün meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Hemşin Deresi taştı. Derenin taşma anlarını kaydeden Hemşinli yurttaş yaşadığı korku dolu anları, "Sel tehlikesi var. Balıkyolu'ndan su taşıyor bizim tarafımıza. Evimizin altına kadar su geldi. Arazimiz tehlike altında, daha büyük fırtına geldiği zaman dere daraldığı için tehlike arz etmektedir" sözleriyle anlattı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde dün aşırı yağış nedeniyle dere taştı. İlçede akşam saatlerinde yaşanan olayda dere yatağından taşan sular çevredeki evlerin altına kadar girdi. Hemşin Deresi'nin taştığı anları görüntüleyen bir yurttaş yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:

"Saat 19.00-19.30 suları Hemşin deresi aşırı derecede taştı. Oradan kalkan yağmur kabarcıkları evimizi ıpıslak yaptığı gibi rutubet içerisinde ve ilerisini bilemiyoruz. Sel tehlikesi var. Balıkyolu'ndan su taşıyor bizim tarafımıza. Evimizin altına kadar su geldi. Arazimiz tehlike altında, daha büyük fırtına geldiği zaman dere daraldığı için tehlike arz etmektedir."