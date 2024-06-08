Rize'de geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Rize'nin Fener Mahallesi'nde geri manevra yapan bir kamyonet, yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı kişi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'de geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde, R.T. idaresindeki 53 ACK 172 plakalı kamyonet, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen S.S'ye çarptı.
Araç altında kalan S.S. bir süre sürüklendi, çevredeki vatandaşların uyarısıyla şoför aracını durdurdu.
Vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan S.S, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.