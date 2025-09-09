Haberler

Rize'de Freni Boşalan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Rize'de Freni Boşalan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayeli ilçesinde freni boşalan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde freni boşalan otomobilin yamaca çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Derecik köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen Hayri Y. yönetimindeki 34 TU 0731 plakalı otomobilin, iddiaya göre, yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Hızlanan otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarpıp, takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Murat B. ve Faik Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.