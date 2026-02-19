Haberler

Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı

Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı
Güncelleme:
Rize'deki fırtına nedeniyle oluşan 10 metreye kadar ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşarak sahil yoluna ulaştı. Dalgalarla sürüklenen taşlar yola dolarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.

RİZE'de, fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı. Dalgalarla sürüklenen taşlar, yola dolunca ulaşımda aksamalar oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı.

