Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

RİZE'de fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı. Dalgalarla sürüklenen taşlar, yola dolunca ulaşımda aksama oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 4 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesi destekli temizlik başlattı.