Haberler

Rize'de Devrilen TIR'da 2 Kişi Yaralandı

Rize'de Devrilen TIR'da 2 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda devrilen bir TIR nedeniyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ulaşım aksadı.

RİZE'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Hamidiye mavkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden O.S. idaresindeki ahşap malzeme yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki A.K., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Devrilen TIR ve dorsesinin yoldan vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

Ateşkes umutlarını bitiren saldırı! Füzelerle vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.