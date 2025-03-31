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Rize'de Dairede Yangın Çıktı

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Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rize'de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piriçelebi Mahallesi Niyazibey Sokak'ta bulunan Koç Apartmanı'nın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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