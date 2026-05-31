Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde çay yüklü kamyonetin çay bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
S.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen çay yüklü kamyonet, ilçeye bağlı Kemer köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal