Üye Girişi
Haberler

Rize'de çay toplarken uçuruma yuvarlandı, yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplarken dengesini kaybeden Tülay Yıldırım, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı ve yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde çay toplarken dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlanan Tülay Yıldırım (49) yaralandı. Bulunduğu yerden kurtarılan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuzayca köyünde meydana geldi. Çay toplamak için gittiği bahçede dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Tülay Yıldırım, çay bahçesinin altında bulunan yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kadının yuvarlandığını görenlerin ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaralı çiftçiyi sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yaralı kadın sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tülay Yıldırım Güncel Yaşam Rize Çay

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

 CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ismail Jacobs kimdir? Ismail Jacob mevkisi ne, kaç yaşında,hangi kulüplerde oynadı? Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kuruluş Osman yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Amed Kocaelispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Amed Kocaelispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da
title