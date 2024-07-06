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Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

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Rize'nin Engindere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, çay yüklü kamyonetin eğimli yolda yuvarlanması sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi 1 Nolu Cumhuriyet Sokak'ta Y.G. yönetimindeki 33 PE 629 plakalı çay yüklü kamyonet, eğimli yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekten yolun alt kesimindeki çay bahçesine yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.G, S.G. ve V.K. yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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