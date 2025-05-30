Rize'de Çay Bahçesinde Düşme Kazası: 69 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Rize'de Çay Bahçesinde Düşme Kazası: 69 Yaşındaki Kadın Yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen 69 yaşındaki S.O. yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde çay bahçesinde ot temizliği yapan S.O. (69) dengesini kaybederek yamaçtan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Güncel
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