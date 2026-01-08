Haberler

Eski belediye başkanı yardımcısını öldüren şüpheli, kan izleri sayesinde yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, kan izleri takip edilerek yakalandı. Saldırganın, açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı (41) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Vedat Yılmaz'ı (39), kan izleri ele verdi. Olayın ardından kaçan kendisi de elinden yaralanan Yılmaz, bulunduğu bölge tespit edildikten sonra kan izleri takip edilip saklandığı metruk binada yakaladı. Cezaevinden kaçtığı belirtilen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İyidere ilçesi Saray Plajı yakınlarında meydana geldi. Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın ile buluştuğu arkadaşı Vedat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Yılmaz, Ali Aydın'a bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, elinden yaralanan şüpheli de kaçtı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen Ali Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın hastane sağlık çalışanlarına, 'beni Vedat öldürdü' dediği öğrenildi.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLEREK YAKALANDI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın aracını tespit etti. Aracın Artvin sınırlarını geçtiği tespit edilmesi üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kaçan şüpheli yerdeki kaz izleri takip edilerek, saklandığı metruk binada yakalandı.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Öte yandan Rize Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin yakın zamanda açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda olayı hatırlamadığını öne süren şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu