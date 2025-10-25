Haberler

Rize'de Baraka Yangını: Alevler Cep Telefonuyla Kaydedildi

Rize'de Baraka Yangını: Alevler Cep Telefonuyla Kaydedildi
Güncelleme:
Rize'nin Pazar ilçesinde dere kenarında bulunan bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde dere kenarındaki baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde dere kenarındaki barakada dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kül olurken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
