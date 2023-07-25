Rize'de Acil Serviste Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen bir kişi, silahla etrafa ateş açarak 5 kişiyi yaraladı. Olay sonrası şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.