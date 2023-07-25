Rize'de Acil Serviste Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
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Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen bir kişi, silahla etrafa ateş açarak 5 kişiyi yaraladı. Olay sonrası şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.
Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.
Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel