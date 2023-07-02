Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangın, Ballıdere köyü Arka Mahalle'de çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Rize'de 3 katlı binada çıkan yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Ballıdere köyü Arka Mahalle'de öğle saatlerinde çıktı. Bahçe de yakılan otlardan çıkan alevler nedeniyle Paşa Delibalta ve İbrahim Delibalta'ya ait eve sıçradı. Alevler bir anda büyüyerek 3 katlı binayı sardı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı çağrı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangını kontrol altına alarak söndürdü.