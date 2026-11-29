Rize Çayeli'ne düşen İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olduğu belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize'nin Çayeli ilçesi Köprübaşı köyüne düşen insansız hava aracının toplanan parçaları incelendi. İncelemede aracın Ukrayna tarafından kullanılan kamikaze İHA olduğu belirlenirken ekiplerin parçalar üzerindeki çalışması sürüyor.
TESPİT EDİLDİ
Rize'nin Çayeli ilçesi Köprübaşı köyüne düşen insansız hava aracının toplanan parçalarında yapılan incelemede, Ukrayna tarafından kullanılan kamikaze İHA olduğu belirlendi. Ekiplerin parçalar üzerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı