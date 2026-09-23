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Rize Çayeli'de otomobil dere yatağına devrildi, 6 kişi yaralandı

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Rize Çayeli'de otomobil dere yatağına devrildi, 6 kişi yaralandı
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Rize Çayeli'de Ağaran Köprüsü'nden geçen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi Rize ve Çayeli devlet hastanelerine kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Köprübaşı köyünde M.A. (63) idaresindeki 34 MTS 270 plakalı otomobil, Ağaran Köprüsü'nden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Rize Devlet Hastanesi ile Çayeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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