Rixensart Kalesi'nde 'Işık Bahçesi: Şirinler' Gösterisi Başladı

RİXENSART, 15 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın Valon Brabant bölgesindeki Rixensart Kalesi'nde düzenlenen "Işık Bahçesi: Şirinler" gösterisi, perşembe gecesi ziyaretçilerle buluştu. Işıklı enstalasyonlar ve müziğin bahçeleri büyülü bir gece deneyimine dönüştürdüğü etkinlik, ziyaretçileri Şirinler'in renkli dünyasını keşfetmeye davet etti.