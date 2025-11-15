Rixensart Kalesi'nde 'Işık Bahçesi: Şirinler' Gösterisi Başladı
Belçika'nın Valon Brabant bölgesindeki Rixensart Kalesi'nde gerçekleştirilen 'Işık Bahçesi: Şirinler' etkinliği, renkli enstalasyonlar ve müzikle büyülü bir gece deneyimi sundu.
RİXENSART, 15 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın Valon Brabant bölgesindeki Rixensart Kalesi'nde düzenlenen "Işık Bahçesi: Şirinler" gösterisi, perşembe gecesi ziyaretçilerle buluştu. Işıklı enstalasyonlar ve müziğin bahçeleri büyülü bir gece deneyimine dönüştürdüğü etkinlik, ziyaretçileri Şirinler'in renkli dünyasını keşfetmeye davet etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel