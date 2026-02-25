Haberler

Rezonans: Modern Dans Programı Kadıköy'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun (MDTistanbul) hazırladığı, "Rezonans" programı 2, 6 ve 10 Mart'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun (MDTistanbul) hazırladığı, "Rezonans" programı 2, 6 ve 10 Mart'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, titreşim, uyum ve etkileşim kavramlarının ele alınacağı programda, izleyicinin çok katmanlı bir duyusal yolculuğa çıkması hedefleniyor.

İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S", MDTistanbul sanatçılarından Evrim Akyay'ın "Rutin" ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in MDTistanbul için ürettiği "Heyecan" eserleri programda yer alacak.

"Pasion S"in müziği Onur Seçki ve Utku Şilliler, "Rutin"in müziği Tuluğ Tırpan, "Heyecan"ın müziği ise Jiho Jang imzası taşıyor."

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Pasion S"in kostüm ve ışık tasarımını Erika Silgoner üstlenecek.

Programın ikinci eseri "Rutin"de dijital sanatçı Ecem Dilan Köse, 2018 tarihli "Skin II" adlı çalışmasını yeniden yorumlayarak performansın görsel dünyasına dahil olacak. Etkinliğin kostüm tasarımını İsmet Köroğlu, ışık tasarımını Burhan Yücel ve Emre Karaca yapacak.

Gecenin son eseri "Heyecan"ın kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Dong Kyu Kim yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

Juventus maçı öncesi büyük tehlike