Rezonans: Modern Dans Programı Kadıköy'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun (MDTistanbul) hazırladığı, "Rezonans" programı 2, 6 ve 10 Mart'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, titreşim, uyum ve etkileşim kavramlarının ele alınacağı programda, izleyicinin çok katmanlı bir duyusal yolculuğa çıkması hedefleniyor.

İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S", MDTistanbul sanatçılarından Evrim Akyay'ın "Rutin" ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in MDTistanbul için ürettiği "Heyecan" eserleri programda yer alacak.

"Pasion S"in müziği Onur Seçki ve Utku Şilliler, "Rutin"in müziği Tuluğ Tırpan, "Heyecan"ın müziği ise Jiho Jang imzası taşıyor."

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Pasion S"in kostüm ve ışık tasarımını Erika Silgoner üstlenecek.

Programın ikinci eseri "Rutin"de dijital sanatçı Ecem Dilan Köse, 2018 tarihli "Skin II" adlı çalışmasını yeniden yorumlayarak performansın görsel dünyasına dahil olacak. Etkinliğin kostüm tasarımını İsmet Köroğlu, ışık tasarımını Burhan Yücel ve Emre Karaca yapacak.

Gecenin son eseri "Heyecan"ın kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Dong Kyu Kim yaptı.