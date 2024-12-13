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Reynosa: Göçmenlerin Amerika'ya Geçişinde Önemli Bir Nokta

Reynosa: Göçmenlerin Amerika'ya Geçişinde Önemli Bir Nokta
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Reynosa, Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, göçmenlerin ABD'ye geçişinde kritik bir rol oynayan bir sınır kenti olarak ön plana çıkıyor. Göçmenler için sığınma merkezleri sağlanarak, geçici barınma imkanı sunuluyor.

REYNOSA, 13 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın Tamaulipas eyaletinin bir sınır kenti olan Reynosa, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan McAllen kentindeki Rio Grande Nehri'nin karşısında yer alıyor. Coğrafi konumu nedeniyle Reynosa, Orta Amerika'dan ve diğer bölgelerden ABD'ye girmeye çalışan göçmenler için önemli bir geçit görevi görüyor. Bu bölgedeki sığınma merkezleri, sığınma başvurularını, transit geçiş izinlerini veya evlerine dönmeyi bekleyen göçmenlere geçici barınma imkanı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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