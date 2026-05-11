Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Reyhanlı Katliamı Paylaşımı: "Hakikat Açığa Çıkarılmalı, Sorumlular Hesap Vermelidir"

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak "Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı, hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında "13 yıl önce bugün Reyhanlı'da bu ülkenin hafızasına kazınan büyük bir acı yaşandı… Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitiren 53 canımızı saygıyla anıyor; ailelerinin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyorum. Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı; hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir. Adalet ve barış için hafızanın izinden yürümeye devam edeceğiz. Reyhanlı'yı unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakırhan da açıklamasında, "Reyhanlı Katliamı'nın 13. yılında, yaşamını yitiren 53 yurttaşımızı saygı ve özlemle anıyorum. Böylesi büyük acıların üzeri örtülemez. Faillerin ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi, toplumsal vicdanın gereğidir. Katliamların karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, hakikat ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Reyhanlı Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" diye kaydetti.

Kaynak: ANKA