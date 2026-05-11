Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Reyhanlı Katliamı Paylaşımı: "Hakikat Açığa Çıkarılmalı, Sorumlular Hesap Vermelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'nın 13. yıldönümünde hayatını kaybedenleri andı. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak "Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı, hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında "13 yıl önce bugün Reyhanlı'da bu ülkenin hafızasına kazınan büyük bir acı yaşandı… Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitiren 53 canımızı saygıyla anıyor; ailelerinin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyorum. Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı; hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir. Adalet ve barış için hafızanın izinden yürümeye devam edeceğiz. Reyhanlı'yı unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakırhan da açıklamasında, "Reyhanlı Katliamı'nın 13. yılında, yaşamını yitiren 53 yurttaşımızı saygı ve özlemle anıyorum. Böylesi büyük acıların üzeri örtülemez. Faillerin ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi, toplumsal vicdanın gereğidir. Katliamların karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, hakikat ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Reyhanlı Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" diye kaydetti.

Kaynak: ANKA
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

14 yıl sonra bir ilk! Kraliçe İstanbul'da
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı
Engin Polat'ın 3 dakika içerisinde sildiği paylaşım: Masanın üzerindeki detay bomba

Masanın üzerindeki detay bomba! Fark edip hemen sildi ama...

Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

14 yıl sonra bir ilk! Kraliçe İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu