Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi, törenle anıldı.

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 13'üncü yıl dönümünde 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, aileler ve vatandaşlar katıldı. Reyhanlı Belediyesi'nin önünde toplanan katılımcılar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Türk bayrakları ve ölenlerin fotoğraflarının açıldığı yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. 'Şehitler ölmez' sloganları arasında yürüyen kalabalık 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra şehitlerin isimleri okundu.

Törende konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay tarihi boyunca inanışların milletlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin bölünmesi parçalanması için uğraşan, bazı şer odakları maalesef 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da devreye girmiştir. Ama bu millet her zaman olduğu gibi her zor durumda olduğu gibi, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde, birbiriyle kucaklaşmıştır. Burada hayatını kaybeden her kardeşimiz Türkiye'de birinci sınıf insandır. Burada yaralanmış olan her kardeşimiz, bizim canımızın bir parçasıdır. Bu bakımda 11 Mayıs'ta, ülkemizde bölgemize özellikle Reyhanlı'ya, bu terör lanetinin sokulmak istenmesi, gerçekten çok manidardır. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan biz her zaman birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu bayrağımızı kimseye indirtmeyeceğiz. Bu aziz vatanımızı kimseye böldürtmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti 86 milyon milletimizle biriz beraberiz. Kendi aramızda tartışmalar olabilir ama Türkiye'ye karşı yönelecek her türlü saldırıya karşı milletçe biriz ve bu kardeşliği muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

