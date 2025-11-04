Reyhanlı'da Park Halindeki Motosikletin Çalınma Anı Kamera Kaydında

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yenimahalle'de saat 04.45 sıralarında bir apartman dairesinin önünde meydana geldi. Ana caddeden gelen kimliği belirsiz şüpheli, apartmanın girişinde bulunan motosiklete yöneldi. Kısa sürede motosikleti çalıştıran şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu polise bildirdi. Görüntülerle birlikte şikayetçi olan vatandaşın ihbarı üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.