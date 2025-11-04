Haberler

Reyhanlı'da Park Halindeki Motosikletin Çalınma Anı Kamera Kaydında
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın girişinde park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yenimahalle'de saat 04.45 sıralarında bir apartman dairesinin önünde meydana geldi. Ana caddeden gelen kimliği belirsiz şüpheli, apartmanın girişinde bulunan motosiklete yöneldi. Kısa sürede motosikleti çalıştıran şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu polise bildirdi. Görüntülerle birlikte şikayetçi olan vatandaşın ihbarı üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
