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Hatay'da 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi

Hatay'da 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajındaki zulada 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü bulundu. Gözaltına alınan S.C. tutuklandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilin bagajındaki zula kısma gizlenmiş 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi. Tabanca malzemeleriyle yakalanan S.C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki zulaya gizlenmiş 'Glock Austria' ibareli 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi. Tabanca malzemeleriyle gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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