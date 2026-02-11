Haberler

Hatay'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Hatay'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün alkol testinde 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü M.A.'nın yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

Veterinerdeki kedinin korkuyla kaçmasının sebebi skandal
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları