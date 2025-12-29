Refüje çarpan motosiklet devrildi; 2 çocuk öldü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, refüje çarpan motosikletteki Ahmet Demir (16) ve Ömer Faruk Lama (14) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Cilvegözü çevre yolunda meydana geldi. Ahmet Demir'in kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarpıp devrildi. Ahmet Demir ile arkasındaki Ömer Faruk Lama yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir ile Lama, kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Demir ve Ömer Faruk Lama'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.