Haberler

Refüje çarpan motosiklet devrildi; 2 çocuk öldü

Refüje çarpan motosiklet devrildi; 2 çocuk öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Ahmet Demir ve 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, refüje çarpan motosikletteki Ahmet Demir (16) ve Ömer Faruk Lama (14) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Cilvegözü çevre yolunda meydana geldi. Ahmet Demir'in kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarpıp devrildi. Ahmet Demir ile arkasındaki Ömer Faruk Lama yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir ile Lama, kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Demir ve Ömer Faruk Lama'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira

Cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza